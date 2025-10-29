Главная » #ЖКХ

«Водоканал» Таганрога завершил реконструкцию двух отстойников на очистных сооружениях

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

«Водоканал» Таганрога планирует в 2026 году завершить реализацию инвестиционной программы по реконструкции  системы очистки сточных вод на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Работы уже завершены на двух отстойниках, сейчас ведется ремонт третьего. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.  

#ЖКХ

По ее словам, реконструкция ведется поэтапно с 2024 года. За это время предприятие за счет собственных средств модернизировало отстойники №№ 1 и 4, где восстановлены чаши и установлено новое оборудование, обеспечивающее высокую степень очистки сточных вод. Сейчас ремонтируется третий отстойник. Эти работы  включены в первый и второй этапы мероприятий инвестиционной программы.

«Полностью завершить эту сложную и большую работу «Водоканал» планирует в 2026 году. В результате будут модернизированы все четыре первичных отстойника», — отметила Светлана Камбулова.

Она подчеркнула, что особое внимание уделяется качеству нового оборудования. Все произведенные в России установки выполнены из нержавеющих материалов, обладают высокими характеристиками энергоэффективности и обеспечивают соблюдение нормативных показателей очистки сточных вод.

Также сейчас городские власти ведут работу по включению Таганрога в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры, что должно обеспечить дополнительное финансирование и поддержку со стороны государства.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге выявлены очередные нарушения в работе пассажирского транспорта.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал Дмитриадовка модернизация новости очистные сооружения Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru