«Водоканал» Таганрога завершил реконструкцию двух отстойников на очистных сооружениях

«Водоканал» Таганрога планирует в 2026 году завершить реализацию инвестиционной программы по реконструкции системы очистки сточных вод на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Работы уже завершены на двух отстойниках, сейчас ведется ремонт третьего. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, реконструкция ведется поэтапно с 2024 года. За это время предприятие за счет собственных средств модернизировало отстойники №№ 1 и 4, где восстановлены чаши и установлено новое оборудование, обеспечивающее высокую степень очистки сточных вод. Сейчас ремонтируется третий отстойник. Эти работы включены в первый и второй этапы мероприятий инвестиционной программы.

«Полностью завершить эту сложную и большую работу «Водоканал» планирует в 2026 году. В результате будут модернизированы все четыре первичных отстойника», — отметила Светлана Камбулова.

Она подчеркнула, что особое внимание уделяется качеству нового оборудования. Все произведенные в России установки выполнены из нержавеющих материалов, обладают высокими характеристиками энергоэффективности и обеспечивают соблюдение нормативных показателей очистки сточных вод.

Также сейчас городские власти ведут работу по включению Таганрога в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры, что должно обеспечить дополнительное финансирование и поддержку со стороны государства.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге выявлены очередные нарушения в работе пассажирского транспорта.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой