В Таганроге выявлены очередные нарушения в работе пассажирского транспорта

В Таганроге 27 октября прошла плановая проверка работы общественного транспорта на трех городских маршрутах — №№ 35, 36-В и 73-В.

Специалисты управления транспорта Таганрога контролировали выполнение рейсов на остановках «ул. Московская (онкологический диспансер)» и «ПМК».

«В ходе проверки было установлено, что перевозчики не выполнили положенное количество рейсов по маршрутам № 36-В «Вокзал Таганрог-1 — ул. Московская (онкологический диспансер)» и № 73-Б «ПМК — пл. Авиаторов», — информирует администрация Таганрога.

По фактам нарушений составлены официальные акты для дальнейшей претензионной работы. К транспортной компании, нарушившей условия муниципального контракта, будут применены штрафные санкции.

На маршруте № 35 «пл. Авиаторов — ПМК» нарушений не выявлено. Автобусы отправлялись с остановочного пункта «ПМК» в строгом соответствии с утвержденным расписанием.

Фото: администрация Таганрога