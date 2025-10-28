Главная » Новости Таганрога

В Таганроге выявлены очередные нарушения в работе пассажирского транспорта

На чтение 1 мин Просмотров 65 Опубликовано

В Таганроге 27 октября прошла плановая проверка работы общественного транспорта на трех городских маршрутах — №№ 35, 36-В и 73-В.

Новости Таганрога

Специалисты управления транспорта Таганрога контролировали выполнение рейсов на остановках «ул. Московская (онкологический диспансер)» и «ПМК».

«В ходе проверки было установлено, что перевозчики не выполнили положенное количество рейсов по маршрутам № 36-В «Вокзал Таганрог-1 — ул. Московская (онкологический диспансер)» и № 73-Б «ПМК — пл. Авиаторов», — информирует администрация Таганрога.

По фактам нарушений составлены официальные акты для дальнейшей претензионной работы. К транспортной компании, нарушившей условия муниципального контракта, будут применены штрафные санкции.

На маршруте № 35 «пл. Авиаторов — ПМК» нарушений не выявлено. Автобусы отправлялись с остановочного пункта «ПМК» в строгом соответствии с утвержденным расписанием.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге много нарушений зафиксировано на автобусных маршрутах № 73-Б и 35.

Фото: администрация Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автобусы нарушения пассажирский транспорт проверки Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru