«Водоканал» Таганрога капитально ремонтирует КНС на очистных сооружениях

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

В нынешнем году специалисты таганрогского «Водоканала» заменили участки напорных трубопроводов диаметром 1200 мм в машинном зале  главной канализационной насосной станции, расположенной на очистных сооружениях.

Как отметила глава Таганрога Светлана Камбулова, станция с 1983 года перекачивает канализационные стоки со всего города. Ее ремонт был необходим для бесперебойной работы очистных сооружений и соблюдения качества очищенных сточных вод установленным нормативам.

«Кроме участков напорных трубопроводов на станции  установлены автоматические грабли из нержавеющей стали, которые защищают насосы от попадающего в канализацию мусора, отремонтирован насосный агрегат и выполнен монтаж системы пожарной сигнализации», — рассказала глава города.

Кстати, всего «Водоканал» Таганрога эксплуатирует больше ста пятидесяти различных объектов водоснабжения и водоотведения. В частности, за неделю был устранен 61 порыв на городских водопроводных линиях. В ближайшие несколько дней ремонтные работы также будут вестись на улицах Виноградной, 21б, Инструментальной, 40, Заводской, 8/1 и в переулке 7-м Артиллерийском, 58.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге устанавливают водоотводные бетонные лотки у «Черного моста».

Фото tagancity.ru

