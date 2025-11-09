Главная » #ЖКХ

В Таганроге устанавливают водоотводные бетонные лотки у «Черного моста»

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

В Таганроге продолжается ремонт ливневки в районе «Черного моста в переулке Малом Садовом. Рабочие уже  начали установку водоотводных бетонных лотков с решётками, сообщает МКУ «Благоустройство».

#ЖКХ

По мнению специалистов, установка блоков значительно увеличит пропускную способность системы, снизит риск подтоплений во время сильных дождей и обеспечит надёжную и долговечную работу ливневой канализации.

«Делаем всё возможное, чтобы завершить работы в установленные сроки и с максимальным качеством, — заверили в коммунальной службе.

Напомним, что ремонт объекта предусматривает обустройство бетонного основания под лотки, монтаж пескоуловителей с обеих сторон, а также асфальтирование территории около решётки ливневой системы. Работы планируется завершить до 30 ноября.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге начались работы по устранению деформаций дорожного полотна.

Фото ВК МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ ливневка новости ремонт Таганрог Черный мост
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru