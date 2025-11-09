В Таганроге устанавливают водоотводные бетонные лотки у «Черного моста»

В Таганроге продолжается ремонт ливневки в районе «Черного моста в переулке Малом Садовом. Рабочие уже начали установку водоотводных бетонных лотков с решётками, сообщает МКУ «Благоустройство».

По мнению специалистов, установка блоков значительно увеличит пропускную способность системы, снизит риск подтоплений во время сильных дождей и обеспечит надёжную и долговечную работу ливневой канализации.

«Делаем всё возможное, чтобы завершить работы в установленные сроки и с максимальным качеством, — заверили в коммунальной службе.

Напомним, что ремонт объекта предусматривает обустройство бетонного основания под лотки, монтаж пескоуловителей с обеих сторон, а также асфальтирование территории около решётки ливневой системы. Работы планируется завершить до 30 ноября.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге начались работы по устранению деформаций дорожного полотна.

Фото ВК МКУ «Благоустройство»