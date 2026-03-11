Главная » Город

Во время отражения ночной воздушной атаки более 40 БПЛА сбили над Таганрогом и пятью районами Дона

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и еще пяти районах Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в общей сложности было уничтожено более 40 вражеских дронов.

Город

Кроме нашего города воздушные цели были нейтрализованы в Неклиновском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и Куйбышевском районах. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, но есть последствия на земле.

«В поселке Чертково падение обломков одного из беспилотников привело к повреждению линии электропередач. Возгорания удалось избежать. Специалисты аварийных служб, оперативно выехавшие на место, восстановили электроснабжение частных домов в течение полутора часов», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Сейчас информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Напомним, что вечером 10 марта в Таганроге была объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru