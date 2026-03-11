Во время отражения ночной воздушной атаки более 40 БПЛА сбили над Таганрогом и пятью районами Дона

В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Таганроге и еще пяти районах Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в общей сложности было уничтожено более 40 вражеских дронов.

Кроме нашего города воздушные цели были нейтрализованы в Неклиновском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и Куйбышевском районах. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, но есть последствия на земле.

«В поселке Чертково падение обломков одного из беспилотников привело к повреждению линии электропередач. Возгорания удалось избежать. Специалисты аварийных служб, оперативно выехавшие на место, восстановили электроснабжение частных домов в течение полутора часов», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Сейчас информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Напомним, что вечером 10 марта в Таганроге была объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов.

Фото Сергея Плишенко (из архива)