Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе применения БПЛА в городе

В Таганроге вечером 10 марта объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В связи с объявленной опасностью горожанам напомнили о ключевых правилах поведения. При получении сигнала необходимо немедленно отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице, в автомобиле или общественном транспорте, следует остановиться и укрыться в ближайшем здании.

Категорически запрещается вести фото- или видеосъемку БПЛА в воздухе, пытаться его сбить, а также пользоваться вблизи мобильными телефонами или иной радиоаппаратурой. При обнаружении упавших обломков запрещено их трогать, передвигать или вскрывать, так как к дрону может быть прикреплено взрывное устройство.

Также нельзя снимать место падения БПЛА и распространять материалы в соцсетях.

«В случае обнаружения БПЛА или их обломков важно сохранять спокойствие, обеспечить собственную безопасность и незамедлительно сообщить в полицию или по единому номеру 112», — подчеркнула Светлана Камбулова.

При звонке оператору нужно назвать свои ФИО, точный адрес или ориентиры, а также описать обстоятельства происшествия. Телефон служб экстренного реагирования — 112.

Власти призывают жителей сохранять бдительность и хладнокровие.

