Во Дворце Алфераки Таганрога состоялись мировые премьеры

На чтение 1 мин Просмотров 75 Опубликовано

8 ноября, в Международной день пианиста, в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога прошел музыкальный вечер «Учитель и ученики», в ходе которого пианист, композитор и музыкальный педагог Алексей Хевелев представил мировые премьеры фортепианных произведений молодых российских композиторов.

Это был последний день и финальный концерт Восьмого международного фестиваля молодых композиторов «Одна восьмая». Почётный деятель и председатель Ростовской областной организации Союза композиторов России, профессор Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Хевелев исполнил как ряд собственных сочинений, так и произведения своих учеников: Александры Волченко, Сергея Давыдченко, Данилы Колестратова, Никиты Короля, Георгия Лисицына, Амалии Плеховой, Альберта Романенко, Егора Сыроежкина, Александры Черчел, Елисея Швецова.

Алексей Хевелев отметил, что среди его учеников – жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Алтайского края. Многие из них специально приехали на этот концерт, некоторые – даже с родными и друзьями. И впервые публично исполненные на этом концерте свои творения они писали специально для этого музыкального вечера, для своего учителя.

Владимир Прозоровский, фото автора

