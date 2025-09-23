Во Дворце Алфераки Таганрога прозвучит фортепианная музыка в исполнении Мурадова

Главная » Культура

5 октября в Таганроге в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «XX век в музыке: Рахманинов, Равель, Каримов». Фортепианная музыка будет звучать в исполнении Рустама Мурадова.

В пьесах из цикла «Отражение» Морис Равель предстает как истинный импрессионист. Слушатели переносятся в лес поющих дроздов, по которому любил гулять композитор, попадают в качающуюся на волнах лодку, становятся свидетелями артистического соревнования испанских инструменталиста и певца.

«Вариации на тему Корелли» – одно из последних монументальных произведений Сергея Васильевича Рахманинова. Оно было создано в США и отличается атмосферой глубокой трагедии, которая свойственна почти всему позднему периоду творчества композитора.

В 1970-е годы в Уфе особой популярностью пользовался эстрадно-инструментальный ансамбль «Ирэндык». Возглавлял его советский композитор Айрат Каримов, известный своими сочинениями, фантазиями на темы песен башкирских, татарских и других народов.

Классику ХХ века исполнит лауреат международных конкурсов, премии Юрия Темирканова, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова Рустам Мурадов. Пианист выступал с выдающимися дирижёрами современности, с ведущими оркестрами мира, гастролировал по городам России, Европы, Казахстана, Австралии.

Историко-музыкальный вечер начнётся в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Справки по тел.: 8(8634)38-34-96.

