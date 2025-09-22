Главная » Культура

В Таганроге театральный фестиваль завершился премьерой спектакля «Дядя Ваня»

21 сентября в Таганроге прошло торжественное закрытие Международного театрального фестиваля «На родине А.П. Чехова». Завершился он премьерой спектакля «Дядя Ваня» в постановке Таганрогского театра имени А.П. Чехова.

«Дядя Ваня» – одна из самых известных пьес Чехова, впервые поставленная в 1897 году в Ростове-на-Дону, но настоящую славу получившая после постановки Немировича-Данченко и Станиславского в Московском Художественном театре в 1899 году.

Эта глубокая и мудрая пьеса о человеческой душе, поиске счастья и смысла жизни, неудовлетворённости и надежде остаётся вечно актуальной. Именно в ней звучит знаменитая чеховская фраза: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

«Благодарю всех артистов, режиссёров и организаторов фестиваля за высокое искусство и преданность театру. И с нетерпением ждем гостей следующего фестиваля», — написала в своем telegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.

