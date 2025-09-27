Главная » Культура

Во Дворце Алфераки Таганрога пройдет вечер гитарной музыки

2 октября в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога состоится историко-музыкальный вечер «Краски Испании».

Ценители гитарной музыки услышат лучшие произведения Исаака Альбениса, Франсиско Тарреги, Хоакина Родриго, Астора Пьяццоллы и других зарубежных композиторов. Их исполнит лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов Михаил Кашеутов. Талантливый выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова – приглашённый артист оркестра Мариинского театра, Большого драматического театра им. Товстоногова, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Гитаристу рукоплещут на лучших концертных площадках России, среди которых филармонии Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, а также на гастролях в городах Германии, Южной Кореи, Беларуси, Италии и на сцене легендарного Carnegie Hall.

Концерт начнется в 18.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8(8634)38 34 96.

Фото Владимира Прозоровского

