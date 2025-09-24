В Таганроге открылась выставка живописи «Дух. Материя. Пространство»

23 сентября в выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников состоялось открытие совместной выставки живописи Алексея Яковлева и Валерии Краснопрошиной «Дух. Материя. Пространство».

И Алексей Яковлев, и Валерия Краснопрошина — выпускники Таганрогской художественной школы, где учились у Леонида Стуканова, и Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова. Судя по их работам, они оба — мыслители, философы.

«Выставка замечательная. Почему? Потому что работает на контрасте, — поделился своими наблюдениями и размышлениями художник Владимир Вельтман. — Если Алексей сакрально-потусторонний, сам в себе, не очень открытый, скорее по-стукановски закрытый человек, то Лера по-женски мягкая и светлая. И получилось очень удачное сочетание: ползала — Алексея, ползала — Леры. Но оба художника, не смотря на разные почерки, влияние разных авторов, глубокомыслящие. А это очень важно — чтобы художник работал со своим сознанием, и это отражалось в его творчестве».

Алексей Яковлев и Валерия Краснопрошина выразили признательность председателю Таганрогского отделения Союза художников России Александру Щенникову — и за его идею провести их совместную выставку, и за то, что вселил в них решимость: сами они, по словам Валерии, люди нерешительные. Алексей и Валерия также благодарили Александра Щенникова как своего учителя: он в свое время, наряду с Леонидом Стукановым, преподавал у них в Таганрогской художественной школе.

В ответном слове Александр Щенников отметил значение Таганрогской художественной школы, ныне носящей имя Серафимы Блонской, в развитии не только художественной культуры города, но и его культуры и духовности в целом. К слову, Алексей Яковлев принял эстафету от Серафимы Блонской, Леонида Стуканова и Александра Щенникова: он — преподаватель Таганрогской детской художественной школы им. С.И. Блонской. Будем надеяться, и у него появятся преемники.

Выставка работает по адресу: пер. Добролюбовский, 6/ул. Греческая, 48 — ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12-00 до 17-30. Вход свободный.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора