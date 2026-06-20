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Во Дворце Алфераки Таганрога исполнят классику лауреаты международных конкурсов Игорь Тавровский и Елена Николаева

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21 июня в двусветном зале Дворца Алфераки в Таганроге пройдет историко-музыкальный вечер «Гении музыкального Олимпа». Классические произведения исполнит ростовский дуэт «Canto bene».

Культура

В программе вечера — произведения Джованни Перголези, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Франца Шуберта, Жоржа Бизе, Имре Кальмана и других композиторов. Слушатели смогут насладиться знаменитыми оперными ариями, романсами и песнями из известных кинофильмов.

В составе дуэта «Canto bene» — Игорь Тавровский и Елена Николаева. Игорь Тавровский — оперный и эстрадный певец, лауреат множества международных конкурсов и фестивалей, победитель конкурса имени Галины Вишневской в 2003 году, обладатель грантов Израильского Института Вокальных Искусств «Sammer Programs» и Метрополитен Опера в Нью-Йорке. В настоящее время он возглавляет Драматический театр города Шахты. Елена Николаева — пианистка и композитор, лауреат различных конкурсов, член Союза композиторов России, директор Детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского в Новочеркасске.

Мероприятие начнется в 18.00 в Историко-краеведческом музее по адресу: улица Фрунзе, 41. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8634) 38 34 96.

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Фото Сергея Плишенко

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Дворец Алфераки концерт музыкальный вечер новости Таганрог
Таганрогская правда

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