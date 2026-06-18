В Чеховской библиотеке представлены «Пейзажи Таганрога» Оксаны Багрянец

В Малом выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова до конца июня экспонируется персональная выставка молодой художницы Оксаны Багрянец «Пейзажи Таганрога».

Оксана Багрянец – наша землячка, выпускница Таганрогского института имени А.П. Чехова, ученица Юрия Александровича Смолина. Она – участница многих региональных и городских выставочных проектов, а это — её пятая персональная выставка. Живет и творит Оксана в историческом центре нашего города.

Эту художницу часто можно увидеть рисующей город с натуры, для этого она использует блокноты. Эту хрупкую девушку Господь наделил великим талантом, огромным трудолюбием и удивительно чуткой душой. Нынешняя её персональная выставка – признание в любви к родному Таганрогу.

В экспозиции представлены работы в разных техниках: живопись, графика, гризайль. Гризайль – разновидность монохромной живописи, имитирующая архитектурные детали; Оксана, работая в этой технике, использует черную и коричневую краски и белила; эффект получается поразительный.

«Работая над представленными на этой выставке картинами, я искала приемы, которые помогут мне передать сложные человеческие чувства, — делится Оксана. — Например, мои живописные работы состоят из отдельных мазков: четких и размытых, густых и прозрачных, быстрых и неторопливых. Так и в нашей жизни: боль и радость приходят на смену друг друга, безверие сменяется надеждой, отчаяние переходит в смирение, а потом – в ностальгическую грусть. В общем, тема моей выставки – это процесс осознания человеком родного города как части своей судьбы».

Душа Таганрога особенно колоритно проявляется по выходным, считает художница, когда на дорогах становится мало машин, изредка доносятся расслабленные разговоры пешеходов, и человеку, идущему по улице, хочется замедлить свое дыхание, чтобы услышать голос Таганрога и начать молчаливую беседу с ним. В эти минуты удивительная архитектура города становится для человека его собеседником. «Может, поэтому я пытаюсь изобразить здания, как живые существа», — говорит собеседница.

Оксана любит сумеречно-серую таганрогскую зиму. На некоторых её работах – дома, освещающие через окна унылые улицы. Словно люди, согревающие мир своим внутренним светом…

Владимир Прозоровский. Фото автора