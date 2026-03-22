Главная » Культура

Во Дворце Алфераки Таганрога дуэт исполнит арии, романсы, произведения в жанрах оперетты и джаза  

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

Сегодня, 22 марта, в Таганроге состоится музыкальный вечер, посвященный весенней тематике. Мероприятие пройдет в стенах Дворца Алфераки, где историко-краеведческий музей представит программу «То было раннею весной».

Перед публикой выступит дуэт «Canto bene» в составе Игоря Тавровского (баритон) и Елены Николаевой (фортепиано). В их исполнении прозвучат оперные арии, романсы, а также произведения в жанрах оперетты и джаза. В программу вошли сочинения Франца Шуберта, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Имре Кальмана, Евгения Птичкина и Александры Пахмутовой. Прозвучат и песни из репертуара Муслима Магомаева и Фрэнка Синатры.

Мероприятие начнется в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Телефон: 8(8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что ТХМ продолжает цикл пешеходных экскурсий, знакомящих с историей Таганрога.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец Алфераки музыкальный вечер новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru