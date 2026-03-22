Во Дворце Алфераки Таганрога дуэт исполнит арии, романсы, произведения в жанрах оперетты и джаза  

Сегодня, 22 марта, в Таганроге состоится музыкальный вечер, посвященный весенней тематике. Мероприятие пройдет в стенах Дворца Алфераки, где историко-краеведческий музей представит программу «То было раннею весной».

Перед публикой выступит дуэт «Canto bene» в составе Игоря Тавровского (баритон) и Елены Николаевой (фортепиано). В их исполнении прозвучат оперные арии, романсы, а также произведения в жанрах оперетты и джаза. В программу вошли сочинения Франца Шуберта, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Имре Кальмана, Евгения Птичкина и Александры Пахмутовой. Прозвучат и песни из репертуара Муслима Магомаева и Фрэнка Синатры.

Мероприятие начнется в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Телефон: 8(8634) 38-34-96.

