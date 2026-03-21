ТХМ продолжает цикл пешеходных экскурсий, знакомящих с историей Таганрога

Таганрогский художественный музей проводит пешеходные экскурсии о знаменитых жителях города и их наследии.

ТХМ продолжает серию пешеходных экскурсий, приуроченных к Году единства народов России. Эти прогулки раскрывают для горожан и туристов многогранную историю Таганрога, который на протяжении веков был местом пересечения различных культур, что ярко отражено в собрании музея.

Очередная экскурсия «Город ста национальностей, или Культурная палитра Таганрога» прошла сегодня, 21 марта. Участники прошли по центральным улицам — Александровской, Фрунзе, Петровской и Греческой, а также по переулкам Итальянскому, Тургеневскому и Добролюбовскому. Гид рассказал о знаменитых жителях, их домах, предпринимательской деятельности и роли в общественной жизни, позволив прочувствовать уникальную многонациональную атмосферу старого портового города.

«Особенно радует, что в прогулках активно участвует молодежь, проявляющая живой интерес к прошлому Таганрога и стремящаяся глубже его изучить. Сегодняшняя группа была именно такой — любознательной и вовлеченной», — рассказали в ТХМ.

И добавили, что сейчас наступило идеальное время для прогулок — уже тепло, но еще не жарко. Пешеходные экскурсии — отличная возможность насладиться весенним городом и узнать его историю.

Ближайшая состоится 28 марта. ТХМ проведет экскурсию «Таганрог художественный». Она приурочена ко Дню работника культуры и пройдет по местам, связанным с именитыми деятелями искусства. Подробности можно узнать по телефонам: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Фото: ТХМ