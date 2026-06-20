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Власти Таганрога заключили контракт на диагностику ливневки на улице Чехова

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В Таганроге продолжаются работы по обслуживанию системы ливневой канализации. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, только с четырех объектов за последнее время вывезли 11 кубометров мусора.

#ЖКХ

На улице Менделеева провели комплексную очистку ливнеприемных колодцев и решеток. На улице Александровской, 25 после обращения местной жительницы полностью расчистили открытую ливневую систему и вывезли 4 кубометра мусора. В переулке 10-м Новом привели в порядок открытую ливневку на участке от улицы Инициативной до железнодорожных путей. В роще «Дубки» очистили от скопившегося бытового мусора балку Большая Черепаха.

Сейчас работы продолжаются на пересечении улицы Греческой и переулка Малого Садового. Там восстанавливают два ливнеприемных колодца. Уже демонтировали старые решетки, вывезли 15 кубометров грунта, обустроили песчаную подушку и щебеночное покрытие дна, выполнили армирование стенок и заливку бетона.

На пересечении улицы Петровской и переулка Гоголевского продолжается восстановление ливнеприемного колодца, ведется аррмирование стенок.

В числе приоритетных задач — ремонт открытой ливневой канализации на улице Чехова (на участке от переулка Смирновского до «полукруга» у дома № 155).

«Чтобы решить проблему качественно, 2 июня заключен муниципальный контракт. Подрядчик проведет полную диагностику и оценку технического состояния ливневки. По итогам будет получено экспертное заключение для проведения текущего ремонта и готовая сметная документация, после чего специалисты приступят к работам», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтируют участки дорог на улицах Ломоносова, Спортивной и Галицкого.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

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ЖКХ новости ремонт ливневки Таганрог
Таганрогская правда

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