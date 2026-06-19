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В Таганроге отремонтируют участки дорог на улицах Ломоносова, Спортивной и Галицкого

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В Таганроге к 19 июня карто-ямочный ремонт дорог выполнен на площади 15 316 квадратных метров. С 1 июля в городе планируют начать приводить в порядок участки еще на четырех улицах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

На данный момент отремонтировано 1350 квадратных метров дорожного полотна на улице Ломоносова — на отрезке от 2-й Советской до Богдана Хмельницкого. На Поляковском шоссе заасфальтировано 910 квадратных метров.

Ранее были завершены работы по укладке асфальта на дорогах общей площадью 8674 квадратных метра. В их числе улица 2-я Советская, перекресток улиц С. Шило и Транспортной, улица Фрунзе (от Тургеневского переулка до Украинского), а также Николаевское шоссе.

В рамках гарантийного обслуживания отремонтированы еще три участка улично-дорожной сети: улицы Петровская, Михайловская и А. Крюйса. Общий объем работ на этих объектах составил 2250 квадратных метров.

А 19 июня прошел аукцион, по итогам которого определен подрядчик для ремонта еще четырех улиц.

«В течение десяти дней будет подписан муниципальный контракт, после чего подрядчик приступит к устранению дефектов на улицах Ломоносова (от Богдана Хмельницкого до Химической), Спортивной, Галицкого (в районе ЖК «Авиатор») и в районе Северной площади», — сообщила Светлана Камбулова .

К работам планируют приступить с 1 июля.

Ранее мы рассказали, что движение на участке трассы «Новороссия» в обход Таганрога временно будет реверсивным.

Фото из архива

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новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда

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