Власти Таганрога взяли под контроль своевременную уборку скошенной на улицах города травы

В Таганроге подрядная организация ООО «Свобода» приступила к покосу травы вдоль дорог. Общий объем работ запланирован на площади 200 гектаров, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По данным администрации, с 8 по 24 апреля покос уже выполнен на 23 улицах — общая площадь составила 532,7 тысячи квадратных метров. До конца апреля работы запланированы еще на 21 улице, а с 1 по 5 мая — на четырех.

«Заместителю главы администрации Егору Долматову поручено организовать систематический контроль этапности выполнения работ. Особое внимание надлежит уделить недопущению ситуаций, при которых скошенная трава не убирается своевременно, что приводит к дополнительному загрязнению городских улиц», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в таганрогском сквере «Почтовый» навели порядок и высадили новые деревья.

