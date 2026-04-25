В таганрогском сквере «Почтовый» навели порядок и высадили новые деревья

Таганрог 25 апреля присоединился к Всероссийскому субботнику. Участие в экологической акции приняли местные жители.

Мероприятие стартовало в 9:00 в сквере «Почтовый», расположенном на пересечении переулка Мечниковского и улицы Фрунзе, 38.

«Этот сквер — одно из трех общественных пространств, благоустроенных в городе в прошлом году. В рамках проекта здесь обустроили пешеходные дорожки, установили освещение и малые архитектурные формы, провели озеленение. Новое пространство быстро стало популярным местом для прогулок, отдыха и встреч», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Однако после зимы даже ухоженные территории требуют внимания: необходимо убрать мусор, привести в порядок дорожки и газоны, проверить состояние элементов благоустройства и обновить зеленые насаждения. В ходе субботника в сквере «Почтовый» таганрожцы навели порядок и решили дополнительно усилить озеленение.

Студенты Таганрогского колледжа приборостроения, сотрудники городской администрации и неравнодушные жители высадили 16 деревьев (каркас южный и бархат амурский) и 18 кустарников (жимолость, роза кустовая, миндаль и сирень). Такие посадки не только украсят территорию, но и сформируют будущую «зеленую структуру» сквера: деревья создают тень и улучшают микроклимат, а кустарники добавляют объем, обеспечивают сезонное цветение и делают атмосферу более уютной.

«Участие во Всероссийском субботнике — это не просто уборка, а наглядный способ проявить заботу о городе: поддержать уже благоустроенные пространства и повлиять на то, какими станут новые территории. Когда жители объединяются, город меняется быстрее и, что самое главное, так, как нужно людям», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Таганрога высадили на улицах города 240 деревьев и около 290 кустарников.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

