Власти Таганрога взяли на особый контроль работу четырех проблемных котельных

Вопросы организации теплоснабжения были подняты 4 февраля в ходе личного приема граждан главой Таганрога Светланой Камбуловой.

В настоящее время на особом контроле у городских властей находится работа котельных, расположенных по адресам: ул. Химическая, 11; ул. Заводская, 1; ул. Ленина, 220; ул. Циолковского, 40.

«На котельной по ул. Заводской, 1 ведутся работы по капитальному ремонту одного котла. Установку нового оборудования и подключение планируем завершить до 31 марта 2026 года», — рассказала глава Таганрога.

На котельной по ул. Химической, 11 также ведется капитальный ремонт одного котла. В соответствии с проектом производственных работ здесь выполнен демонтаж старого котельного оборудования, завершается изготовление нового. Работы будут выполнены до 30 апреля 2026 года.

Котельная по ул. Ленина, 220, напомним, находится в частной собственности.

«Собственник объекта игнорирует свои обязанности по капитальному ремонту оборудования. Муниципальное предприятие «Городское хозяйство» проводить работы капитального характера не имеет права. Чтобы не допустить угрозы возникновения ЧС, ввели на котельной режим «Повышенная готовность». Были выделены средства из городского бюджета, приобретены материалы», — пояснила Светлана Камбулова.

Специалисты МУП «Городское хозяйство» заменили запорную арматуру и провели первоочередные мероприятия для обеспечения работы котельной. Все необходимое для поддержания работы котлов имеется. Уже сейчас администрация Таганрога прорабатывает вопрос по организации теплоснабжения всех подключенных к этой котельной домов и учреждений на очередной отопительный период.

Что касается котельной на ул. Циолковского, 40, постройки 1960 года, то это единственная в городе котельная, которая еще работает на паровом оборудовании. Его износ — более 70%. Летом здесь был проведен планово-профилактический ремонт.

«На сегодняшний день котельная функционирует штатно, хотя и на пределе своих возможностей. Рассматриваем возможность установки отдельной новой газовой котельной для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей Военного городка. Еще раз подчеркну, что несмотря на проведение ремонтных работ, все котельные работают в штатном режиме», — сообщила глава города.

