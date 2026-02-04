ЖКХ, дорога к школе, аварийное жилье: глава Таганрога провела первый личный прием в новом году

4 февраля на личном приеме граждан обсуждался широкий спектр актуальных вопросов, в том числе теплоснабжение, строительство дорог и выплата компенсаций собственникам аварийных жилых помещений.

«Диалог получился особенно насыщенным», — отметила по итогам приема глава Таганрога Светлана Камбулова.

Первая часть приема прошла совместно с председателем городской Думы Романом Корякиным — депутатом по 17‑му избирательному округу. Одним из участников стал Олег Полубатько, представлявший инициативную группу председателей МКД.

«Мы обсудили ряд ключевых моментов, включая состояние теплоснабжения в городе, работу муниципальных котельных, обеспечивающих жителей теплом. Также вновь вернулись к вопросу о строительстве автодороги к 39‑й школе по улице Галицкого», — рассказала глава города на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.

Что касается дороги к школе № 39, то эта тема поднималась неоднократно. На сегодняшний день разработан проект дороги, успешно пройдена экспертиза проектной документации. Однако начало строительных работ пока невозможно из‑за необходимости выкупа частных земельных участков.

«В 2025 году администрация Таганрога провела оценку стоимости изъятия части земельных участков по улице Галицкого (в границах от улицы Сергея Шило до улицы Чехова). Работа продолжается», — отметила Светлана Камбулова.

Особое внимание на приеме было уделено вопросам переселения граждан из аварийного жилья. В частности, обсуждалась ситуация с несколькими домами, признанными непригодными для проживания и подлежащими сносу. Одна из участниц приема, таганроженка Анжелика Колесникова, подняла проблему переселения жильцов дома № 9–2 по улице Большой Бульварной. В обсуждении также участвовал депутат городской Думы Илья Белик.

«В конце прошлого года мы направили в Минстрой региона предложения о выделении средств областного бюджета в 2026 году на расселение этого дома. Финансовая потребность составляет более 76 млн рублей. Сейчас проект по изъятию земельного участка под аварийным домом находится на стадии согласования», — пояснила глава Таганрога.

Как только процедура будет завершена, а средства поступят из областной казны, начнется переселение граждан из аварийного жилого фонда.

«Считаю, что формат участия депутатов городской Думы в приеме граждан доказал свою эффективность. Убеждена, только совместными усилиями всех заинтересованных сторон можно добиться реальных позитивных изменений. Для меня крайне важно не только выслушать обращения горожан, но и предпринять конкретные шаги для решения обозначенных проблем», — считает Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой