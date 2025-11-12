Власти Таганрога пообещали восстановить мозаичное панно «В.И. Ленин»

Капитальный ремонт панно «В.И. Ленин», которое располагалось на улице Большой Бульварной, запланирован на 2026 год.

Напомним, панно «В.И. Ленин» изготовлено и установлено к 45-летию завода «Прибой» в 1984 году, площадь объекта 70 кв. м. Мозаичное изображение выполнено из боя керамических плит по сплошным металлическим листам, покрытым цементно-бетонным слоем по металлической сетке. В 1991-1992 годах сооружение пострадало от вандалов — было облито кислотой. В 2021 году принято как безхозный объект в муниципальную собственность Таганрога.

Осенью 2023 года, во время урагана, панно с постамента снес ветер.

Нынешний правообладатель объекта — МКУ «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры» — привлек специализированную организацию для обследования панно. В соответствии с заключением, общее техническое состояние строительных конструкций оценено как аварийное.

В 2025 году выделены средства городского бюджета на разработку проектной документации для восстановления панно. По итогам конкурсных процедур, в марте 2025 года, заключен контракт с компанией из Ульяновска ООО «Мегалитстрой» на выполнение указанных работ стоимостью 522 тыс. руб.

«Проектно-сметная документация на ремонт панно «В.И. Ленин» разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы будут выполнены в 2026 году за счет средств местного бюджета», — поясняет администрация Таганрога.

Фото: Вконтакте «Мой Таганрог»