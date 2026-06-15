Погода в Таганроге 15 июня: переменная облачность, ветрено, не слишком жарко, вечером возможен дождь

15 июня в Таганроге ясная утренняя погода днем может смениться переменной облачностью, в ближе к вечеру обещают небольшой дождь. Дует юго-западный ветер со скоростью 7-9 метров в секунду, влажность – 48-80 процентов. Днем температура воздуха +25°…+26°. УФ-индекс очень высокий, слабая магнитная буря. Ночью облачно, градусник покажет +19°…+20°, возможны осадки. Завтра сохранится облачная погода, высока вероятность небольшого дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+26° (по ощущениям, как +23°). Ветер юго-западный, 7-9 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность — 80. Температура воздуха +19°…+20° (будет ощущаться, как +18°). Ветер юго-западный, 4-7 метров в секунду. Осадки возможны с вероятностью 74%. Атмосферное давление 755-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +22°. Световой день продлится 15 часов 54 минуты, новолуние.

Фото Владимира Прозоровского