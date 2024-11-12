Почему в Таганроге до сих пор не восстановили мозаичное панно «В.И. Ленин»

Жители Таганрога обсуждают ситуацию с мозаичным панно «В.И. Ленин». Ранее оно располагалось рядом с заводом «Прибой» на улице Б. Бульварной.

Осенью прошлого года, во время урагана, панно с постамента снес ветер. С тех пор, как пишут некоторые таганрожцы и местные СМИ, о его дальнейшей судьбе никто не позаботился. Между тем, жители считают, что панно имеет историческую и культурную ценность, а значит должно быть восстановлено.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Мозаичное панно «В.И. Ленин» располагалось на улице Б. Бульварной, напротив административного корпуса завода «Прибой». Панно изготовлено и установлено сотрудниками завода «Прибой» к 45-летию предприятия в 1984 году, площадь панно составляет 70 кв. м. Мозаичное изображение выполнено из боя керамических плит по сплошным металлическим листам, покрытым цементно-бетонным слоем по металлической сетке», — рассказали об истории появления панно городские власти.

Отмечается, что в 1991-1992 годах сооружение пострадало от вандалов — его облили кислотой. В 2021 году панно принято как безхозный объект в муниципальную собственность города. На данный момент правообладателем панно является МКУ «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры». Силами специализированной организации выполнено обследование объекта. В соответствии с заключением, общее техническое состояние строительных конструкций оценивается как аварийное.

«В проект бюджета муниципального образования «Город Таганрог» направлены предложения о выделении необходимых средств на разработку проектной документации по капитальному ремонту мозаичного панно «В.И. Ленин» в 2025 году.

Фото: Вконтакте «Мой Таганрог»