Ночью вражеские дроны атаковали Таганрог и еще два района, обошлось без пострадавших и разрушений

В ночь на 15 июня под атаку вражеских беспилотников попали Таганрог и еще два района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, помимо Таганрога, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Миллеровском и Азовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Накануне вечером жители Таганрога слышали сирены. В соцсетях мэр города Светлана Камбулова предупредила, что в Таганроге работают силы ПВО. Угроза применения беспилотников по Ростовской области и Таганрогу была снята только около шести часов утра.

По данным Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки фиксировались над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края. А также над акваториями Азовского и Черного морей.

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