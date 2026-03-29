Власти Таганрога планируют высадить деревья и благоустроить еще два сквера

В Таганроге в этом году хотят высадить новые деревья на территориях скверов и благоустроить еще два общественных пространства. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова во время прямого эфира.

Она отметила, что первоочередной задачей является сохранение и повышение комфорта уже созданных за последние годы зон отдыха, таких как Пушкинская набережная, Северная площадь, а также скверы «Почтовый», на улице Маршала Жукова и на Большом проспекте, обустроенные в прошлом году.

«На этих объектах в Дни древонасаждений мы высадим дополнительно деревья, чтобы они были более зелеными и красивыми», — отметила Камбулова.

Она напомнила, что по итогам прошлогоднего голосования была разработана проектно-сметная документация для сквера «Клятва Юности» и сквера «Школьный». Заявки на их реализацию направлены в Министерство ЖКХ, и работы начнутся при выделении средств из областного бюджета.

Параллельно городские власти, учитывая предложения жителей и депутатов, намерены выдвинуть для включения в голосование в этом году еще два адреса: сквер на улице Михайловской и сквер в Военном городке, где планируется создать Аллею Славы.

«Сегодня задача поставлена управлению архитектуры сделать эскизы тех скверов, которые мы бы хотели видеть в этих местах, далее мы обратимся к депутатскому корпусу, чтобы поддержали эту инициативу. И буду призывать вас, уважаемые таганрожцы, принять участие в голосовании за эти объекты», — заявила глава города.

Голосование будет проходить с 21 апреля по 12 июня, и его результаты станут основой для работы по благоустройству в ближайшие годы.

Ранее мы рассказали, что два крупных свалочных очага Таганрога включены в федеральную программу ГРОНВОС.

