Власти Таганрога объявили ракетную опасность в городе днём 22 марта

22 марта в Таганроге зазвучали звуки сирен. Примерно в 14.25 в городе была объявлена ракетная опасность.
Сообщение об этом опубликовала в мессенджере МАХ глава города Светлана Камбулова.
«Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Сохраняйте спокойствие!», — обратилась она жителям Таганрога.
UPD: в 15.06 объявлен отбой ракетной опасности по Таганрогу — Светлана Камбулова.
Фото из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».