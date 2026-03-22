Власти Таганрога объявили ракетную опасность в городе днём 22 марта

22 марта в Таганроге зазвучали звуки сирен. Примерно в 14.25 в городе была объявлена ракетная опасность.

Сообщение об этом опубликовала в мессенджере МАХ глава города Светлана Камбулова.

«Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Сохраняйте спокойствие!», — обратилась она жителям Таганрога.

UPD: в 15.06 объявлен отбой ракетной опасности по Таганрогу — Светлана Камбулова.

