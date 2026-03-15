Власти Таганрога направят 3,4 млн рублей на детское игровое оборудование в Приморском парке

В Таганроге продолжается развитие общественных пространств: в Приморском парке появится новое детское игровое оборудование, а в парке 300-летия Таганрога планируют расширить и озеленить зоны отдыха. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, оценившая готовность парков к весенне-летнему сезону во время рабочего объезда.

Приморский парк, где зеленая зона сочетается с выходом к морю, после масштабного благоустройства в 2017–2019 годах стал одной из ключевых рекреационных точек. Здесь работают спортивные и детские площадки, включая первую в Ростовской области научную детскую площадку, открытую осенью 2024 года. Парк полностью адаптирован для маломобильных граждан. Особое внимание уделяется состоянию пляжа: после урагана в ноябре 2023 года за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области и местного бюджета были отремонтированы спуски к нему и парапет набережной, установлены тактильно-визуальные средства навигации, восстановлено освещение, а также появились новый теневой навес и спасательная вышка. В рамках проекта «Сделаем вместе» в парке установили систему видеонаблюдения из 40 камер. В 2026 году на приобретение современного детского игрового оборудования планируется направить 3,4 млн рублей.

Парк 300-летия Таганрога, созданный в 1998 году, получил значительное развитие в 2020–2022 годах, когда на его благоустройство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было выделено более 211 млн рублей. Сегодня это современное пространство для жителей микрорайона Русское поле. В 2025 году благодаря программе инициативного бюджетирования здесь обновили оборудование для скейт-парка. Сейчас рассматривается возможность расширения зон отдыха и дополнительного озеленения территории.

«По итогам рабочего объезда могу отметить, что городские парки находятся в высокой степени готовности к летнему сезону. Выполнение намеченных мероприятий позволит сделать их еще лучше, уютнее и привлекательнее для отдыха таганрожцев и гостей нашего города», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой