В центральном парке Таганрога отремонтируют ограждение и южный вход

В Таганроге началась подготовка общественных пространств к летнему сезону.

В Таганроге оценили готовность городских парков к весенне-летнему сезону. Рабочий выезд главы города Светланы Камбуловой по общественным пространствам показал, какие объекты требуют первоочередного внимания, а где уже ведутся работы по благоустройству.

Первой точкой осмотра стал старейший парк города — парк культуры и отдыха имени М. Горького. Его территория занимает 20 гектаров, на которых расположены 43 досуговых объекта и 28 аттракционов. Особое внимание было уделено текущему состоянию инфраструктуры.

Парк уже много лет активно участвует в программе инициативного бюджетирования. Благодаря предыдущим проектам «Сделаем вместе» здесь появилась благоустроенная детская игровая площадка, было приобретено современное световое и звуковое оборудование для Зеленого театра. В 2026 году парк вновь стал победителем губернаторской программы. На выделенные средства в размере 4,2 млн рублей будут выполнены ремонтно-реставрационные работы ограждения и южного входа.

«Уверена, это сделает пространство еще комфортнее и привлекательнее для всех горожан», — отметила глава Таганрога.

Но это лишь часть необходимых работ. Требуют капитального ремонта чугунное и каменное ограждение по всему периметру, Зеленый театр, ретро-павильон, сцена Танцевальной веранды и ряд других объектов. Поскольку парк является объектом культурного наследия, решение всех задач будет осуществляться поэтапно с учетом требований законодательства.

«Наша общая задача — в ближайшее время сделать основные общественные пространства Таганрога полностью готовыми к приему жителей и гостей города», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой