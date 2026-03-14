Главная » Город

В центральном парке Таганрога отремонтируют ограждение и южный вход

На чтение 2 мин Просмотров 33 Опубликовано

В Таганроге началась подготовка общественных пространств к летнему сезону.

В Таганроге оценили готовность городских парков к весенне-летнему сезону. Рабочий выезд главы города Светланы Камбуловой по общественным пространствам показал, какие объекты требуют первоочередного внимания, а где уже ведутся работы по благоустройству.

Первой точкой осмотра стал старейший парк города — парк культуры и отдыха имени М. Горького. Его территория занимает 20 гектаров, на которых расположены 43 досуговых объекта и 28 аттракционов. Особое внимание было уделено текущему состоянию инфраструктуры.

Парк уже много лет активно участвует в программе инициативного бюджетирования. Благодаря предыдущим проектам «Сделаем вместе» здесь появилась благоустроенная детская игровая площадка, было приобретено современное световое и звуковое оборудование для Зеленого театра. В 2026 году парк вновь стал победителем губернаторской программы. На выделенные средства в размере 4,2 млн рублей будут выполнены ремонтно-реставрационные работы ограждения и южного входа.

«Уверена, это сделает пространство еще комфортнее и привлекательнее для всех горожан», — отметила глава Таганрога.

Но это лишь часть необходимых работ. Требуют капитального ремонта чугунное и каменное ограждение по всему периметру, Зеленый театр, ретро-павильон, сцена Танцевальной веранды и ряд других объектов. Поскольку парк является объектом культурного наследия, решение всех задач будет осуществляться поэтапно с учетом требований законодательства.

«Наша общая задача — в ближайшее время сделать основные общественные пространства Таганрога полностью готовыми к приему жителей и гостей города», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство парк им. Горького парки Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru