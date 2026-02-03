Главная » #ЖКХ

Власти Таганрога активизировали работу по уборке снега на тротуарах и подходах к переходам

В Таганроге продолжается масштабная уборка снега, которая ведется коммунальными службами в круглосуточном режиме. За прошедшую ночь был выполнен значительный объем работ, но, как отметила глава города Светлана Камбулова, расслабляться пока рано.

Основные усилия в настоящее время сосредоточены на расчистке тротуаров и подходов к пешеходным переходам, параллельно ведется обработка дорог пескосоляной смесью.

«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто провел эти сутки на смене, не имея возможности передохнуть и укрыться в тепле. Благодарю предприятия, предоставившие городу технику и людей», — подчеркнула глава города.

Одновременно она вновь обратились к бизнес-сообществу с призывом активно включиться в уборку территорий, прилегающих к офисным зданиям. Управляющим компаниям и ТСЖ также рекомендовано незамедлительно приступить к очистке придомовых участков.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге создан оперштаб для координации работ коммунальных служб.

