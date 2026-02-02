Снежный шторм: в Таганроге создан оперштаб для координации работ коммунальных служб

Из-за сильного снегопада в Таганроге по поручению главы города создан оперштаб, который будет круглосуточно координировать работу коммунальных служб.

Снежный шторм, обрушившийся на Таганрог во второй половине дня 2 февраля, практически парализовал работу общественного транспорта. Из-за снежных заносов на дорогах было ограничено движение не только автобусов, но и трамваев.

«Мы работаем в усиленном режиме, чтобы оперативно расчищать пути и устранять последствия снегопада. Пожалуйста, учитывайте возможные задержки при планировании поездок», — предупредил пассажиров вечером 2 февраля «Таганрогский трамвай».

Временно было прекращено движение по маршрутам электробусов № 2-Т и автобусов №№ 4, 6, 8, 28, 29, 19, 30, 56, 74.

«Чтобы справиться с последствиями стихии и обеспечить безопасность жителей нашего города, по моему поручению создан оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме. Его основная задача — координировать работу коммунальных, экстренных служб и всех участников процесса уборки улиц от снега. Работы предстоит много. Снегопад серьезный», — сообщала вечером 2 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова.

В данный момент специализированная техника задействована на основных городских магистралях. В первую очередь обрабатываются въезды-выезды из города, спуски-подъемы, круговые развязки и крупные перекрестки.

Городские власти обратились с просьбой о предоставлении дополнительной снегоуборочной техники к предприятиям.

«Помощь городу сейчас действительно нужна. На наш призыв откликнулись: «Газпром трансгаз Краснодар», «Прибой», «325 АРЗ», «Клевер», «Красный котельщик», утром на помощь придет техника заводов ТАГМЕТ и ТАНТК им. Бериева. Пока интенсивность осадков остается высокой, техника не успевает оперативно справляться с уборкой снега», — отметила глава города.

Основная часть работ по очистке дорог начнется ночью. К автомобилистам в очередной раз обратились с просьбой не парковать машины на обочинах дорог. Они блокируют проезд спецтехнике и мешают работе.

«С 4 часов утра планируется начать расчистку тротуаров, подходов к учреждениям соцсферы, пешеходным переходам. Учитывая очень сложные погодные условия, призываю пешеходов и водителей проявлять повышенное внимание и осторожность», — предупредила горожан Светлана Камбулова.

3 февраля дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также муниципальные организации дополнительного образования будут работать в штатном режиме.

«Прошу решение о посещении детского сада или школы принимать с учетом погодных условий и удаленности от места проживания от образовательной организации», — обратилась к родителям глава Таганрога.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой