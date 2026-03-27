В донском парламенте состоялось обсуждение практики применения закона о тишине на территории Ростовской области.

В ходе круглого стола были подняты ключевые проблемы, с которыми сталкиваются как жители, так и уполномоченные органы при привлечении к ответственности за нарушение покоя, информирует портал донского Заксобрания.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Александр Косачев отметил, что в парламент поступает множество обращений от граждан по этому вопросу.

«В правоприменительной практике возникают определённые тонкости. Местные органы самоуправления часто сталкиваются с неясностью в интерпретации правовых норм и с трудностями в организации процедур по таким делам. Именно поэтому сегодня мы собрали представителей всех структур, участвующих в установлении виновных и оформлении протоколов по административным правонарушениям», – пояснил он.

Основная сложность, по словам Косачева, связана с особенностями административного законодательства. Поскольку нарушение тишины относится к региональным составам правонарушений, протоколы могут составлять только должностные лица регионального уровня – органы местного самоуправления и Административная инспекция.

«Когда правонарушения происходят ночью, что случается чаще всего, график работы местных органов власти и должностных лиц Административной инспекции не позволяет им прибыть на место в момент обращения граждан по поводу шума. На «сцену» выходят сотрудники полиции: они приезжают, фиксируют жалобу, но не имеют полномочий привлечь виновных к ответственности. Собранные материалы передаются тем, кто уполномочен их рассматривать. Однако иногда обнаруживается, что в них допущена ошибка или отсутствует достаточная доказательная база, что приводит к затягиванию процесса», – рассказал парламентарий.

В качестве возможного решения рассматривается заключение соглашения с ГУ МВД по региону, которое позволило бы полицейским самостоятельно составлять протоколы по таким нарушениям. Переговоры на эту тему ведутся давно, однако документ до сих пор не подписан.

Еще одной темой обсуждения стала возможность установления административной ответственности за шумные ремонтные работы в дневное время. Это предложение регулярно звучит в обращениях граждан. Речь идет о потенциальном запрете на такие работы в многоквартирных домах в обеденное и вечернее время в будни, а также в выходные и праздничные дни.

Несколько лет назад на сайте донского парламента проводился опрос по этому поводу, в котором приняли участие почти десять тысяч человек. Мнения разделились поровну: 50% высказались за введение ограничений, 50% – против.

«При рассмотрении подобных вопросов важно соблюдать баланс интересов всех жителей Ростовской области. В связи с этим на тот момент мы приняли решение отложить этот вопрос и более детально изучить временные рамки возможных запретов. На текущий момент эта тема остается важной и находится в процессе обсуждения. Однако необходимо провести дополнительные консультации с муниципалитетами, чтобы все сделать правильно», – сообщил Косачев.

