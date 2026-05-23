Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев»

Общение с участниками первого потока прошло в Кремле. Это часть системной трансформации государственной кадровой политики страны. На встрече собрались те, кто уже занимается управленческой работой в государственных структурах, общественных организациях и даже в бизнесе.

Инициатором программы в 2024 году стал Президент РФ. Он не раз подчеркивал, что участие во «Времени героев» — это не награда или привилегия, а возможность продолжить служение Родине, но уже на новом месте.

«Я в свое время обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев, — отметил Владимир Путин».

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих. Реализует ее Высшая школа госуправления Президентской академии (РАНХиГС) вместе с платформой «Россия — страна возможностей». Учащиеся знакомятся с современными методами и технологиями управления, развиваются как личности.

Обучение на первом потоке прошли 82 человека, 70 из которых уже получили различные назначения. Ветераны СВО не только показали преданность Родине на поле боя, но и доказали свою эффективность как руководители на госслужбе. Российские власти намерены также поддержать выпускников программы, которые примут участие в выборах в Госдуму.

На основе материалов сайта Правительства РФ, фото: kremlin.ru

