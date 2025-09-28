Продолжаем знакомить наших читателей с предприятиями и организациями города. Сегодня расскажем о таганрогском НИИ связи.

Акционерное общество «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» основано 7 октября 1961 года, входит в состав крупнейшего российского холдинга радиоэлектронной отрасли – акционерного общества «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Государственной корпорации «Ростех».

ТНИИС является ведущим российским предприятием по разработке, изготовлению и ремонту автоматизированных систем обнаружения радиоизлучений как для инозаказчиков (АСОР), так и для многофункциональных автоматизированных комплексов для кораблей Военно-морского флота России, а также продукции гражданского и двойного назначения.

Руководство АО «ТНИИС» постоянно проводит взвешенную, целенаправленную научно-техническую политику, обеспечивающую необходимую динамику развития предприятия за счет развития и совершенствования процессов разработки и производства продукции.

При этом институт решает серьезные задачи не только для ВМФ. Важное место занимает разработка продукции гражданского и двойного назначения для различных отраслей промышленности. Начиная с 1982 года проводятся научные исследования по использованию СВЧ-энергии при разработках аппаратуры для сельского хозяйства.

В настоящее время АО «ТНИИС» совместно с Южным федеральным университетом и НКБ «Миус» завершил разработку и изготовление опытных образцов, успешно провел испытания и приступил к полевым апробациям: комплекса обработки зерна (КОС-3000), обеспечивающего СВЧ-энергией 100% обеззараживания зерна, стимуляцию всхожести и обработку зерна для длительного хранения; комплекса пастеризации жидких продуктов (ПМ-3000) (молока, овощных и фруктовых соков, виноматериалов и др.) с использованием кратковременного воздействия СВЧ-энергии высокой удельной плотности, которая разрушает клетки патогенных организмов с сохранением биологических свойств продукта.

Первостепенные задачи руководства АО «ТНИИС» – создание высокопроизводительного коллектива, обеспечение высокого жизненного уровня работников, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам предприятия и, как результат, достижение наиболее высоких конечных результатов деятельности. На предприятии созданы безопасные условия труда, современные рабочие места оснащены климатическим оборудованием, имеется свой медпункт.

В организации действуют следующие меры социальной поддержки работников организации: частичное возмещение за наем жилого помещения молодым специалистам; проведение новогодних детских утренников; обеспечение детей сотрудников новогодними подарками; материальная помощь в случае поступления ребенка в первый класс; ежегодная выплата за стаж и др.

На предприятии также действует система целевой подготовки специалистов на базе долгосрочных договоров с базовыми кафедрами ЮФУ. Ежегодно более 35 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений проходят различные виды практик в подразделениях предприятия, пополняя свои знания, закрепляя навыки в общении с опытными наставниками.

В рамках проекта «Код Ростеха» (совместный проект ГК «Ростех» – АО «ТНИИС» – ЮФУ в рамках программы по реализации образовательно-профессионального трека «Код Ростеха» по опережающей подготовке специалистов в сфере радио и микроэлектронной промышленности и ИТ) АО «ТНИИС» принимает участие в наборе обучающихся в рамках образовательно-профессионального трека «Код Ростеха» по специальностям «Радиотехника», «Конструирование и технология электронных средств» с 2024 г. и по настоящее время; в разработке компетентностной модели по специальностям «Радиотехника», «Конструирование и технология электронных средств».

АО «ТНИИС» принимает участие в проекте масштабирования профильных инженерных классов в лицеях №№ 7 и 28 города Таганрога для участия обучающихся в образовательно-профессиональном треке «Код Ростеха». Целью проекта является популяризация радиотехнических инженерных профессий среди школьников. Ученики старших классов этих школ углубленно изучают математику, физику, информатику и технологии современного радиоэлектронного производства. Занятия проводят как школьные учителя, так и преподаватели Передовой инженерной школы ЮФУ и специалисты АО «ТНИИС».

В итоге ученики инженерных классов смогут стать востребованными специалистами высокой квалификации с сильными инженерными компетенциями.

Особое внимание уделяется спортивно-оздоровительным мероприятиям. Так, ежегодно более 80 работников института и членов их семей имеют возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в ведомственном санатории ГК «Ростех» на берегу Черного моря, оплачивая всего 20% от стоимости путевки.

Для достижения наиболее высоких результатов работы предприятия имеется необходимость создания дополнительных рабочих мест и привлечения специалистов следующих специальностей: инженер-электроник, инженер-технолог, инженер-конструктор, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, прессовщик изделий из пластмасс, слесарь-ремонтник, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, контролер станочных и слесарных работ, маляр-штукатур, каменщик, грузчик. Предприятие гарантирует высокую зарплату, полный соцпакет.

Главная задача предприятия – укрепление обороноспособности России, оснащение кораблей ВМФ РФ современными радиоэлектронными комплексами специального назначения. Работа в акционерном обществе «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» – это престиж, стабильность, уверенность в завтрашнем дне.

Фото предоставлено предприятием