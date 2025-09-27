Виртуальные экскурсии по предприятиям Таганрога: завод «Прибой»

Продолжаем знакомить наших читателей с предприятиями и организациями города. Сегодня расскажем о таганрогском заводе «Прибой».

Акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой» – системообразующее предприятие, занимающее ключевые позиции в стратегии развития приборостроительной и судостроительной отраслей.

Завод основан в 1939 году, прошел путь стремительного развития в 70-80 годах, сложную эпоху 90-х, реконструкцию начала двухтысячных, обновления и модернизации сегодняшнего дня. Предприятие достигло выдающихся успехов и внесло неоценимый вклад в развитие приборостроения страны. Ключевым направлением деятельности является изготовление гидроакустических комплексов. Основную долю в объеме промышленного производства составляет продукция специального назначения.

Помимо основных традиционных (механического и сборочного) освоено новое производство — пьезокерамики. Данное направление является самым оснащенным и динамично развивающимся на заводе. Пьезоэлемент является базовой комплектующей гидроакустической антенны, но также имеет более широкий спектр применения в товарах народного потребления, нефтегазовой, машиностроительной отраслях, медицинской технике.

С 2020 года на предприятии реализуется федеральный национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Совместно с Федеральным центром компетенций разработаны и реализуются мероприятия по совершенствованию производительности труда.

Предприятие проводит мероприятия по профессиональному и социальному развитию персонала (повышение квалификации руководителей, специалистов, обучение рабочих и т.д.), ведет политику привлечения молодых специалистов при активном сотрудничестве с высшими учебными заведениями области, в частности, с Южным федеральным университетом и Донским Государственным технологическим университетом в части организации производственных практик, научных лабораторий. Ведется активная совместная работа с целью повышения престижа инженерных и научных профессий, которые наиболее востребованы на «Прибое», стимулирования изобретательства и научно-технического творчества, в том числе в молодежной среде: организуются экскурсии по производству для школьников и студентов.

Большое внимание со стороны АО «ТЗ «Прибой» уделяется развитию социальной сферы. Люди – важнейшая ценность завода, а забота об их социально-бытовых условиях является приоритетной. На территории предприятия работает столовая, сотрудники имеют возможность заниматься физическим развитием – тренироваться во Дворце спорта «Прибой», заниматься плаванием в бассейне. Заботится АО «ТЗ «Прибой» не только о сотрудниках, но и о членах их семей. Работникам предприятия и их детям ежегодно выделяются льготные путевки в оздоровительный комплекс «Чайка» на черноморском побережье.

Все это подтверждает уверенность в завтрашнем дне, перспективы развития завода, возможности личностного и карьерного роста для каждого действующего и потенциального сотрудника.

Фото tagancity.ru