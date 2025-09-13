Вечером в Ростове тушили большой пожар в заброшенном доме

Вечером 12 сентября в Ростове несколько часов тушили пожар в заброшенном трехэтажном доме. С огнем боролись 50 человек с привлечением 16 спецмашин. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар произошел в нежилом доме на улице Станиславского. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров по всей площади здания. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание, не дав пламени перейти на соседние здания.

«В 19.34 пожар локализован, в 22.28 полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Во время происшествия никто не пострадал, причины случившегося установят дознаватели МЧС России.

Фото МЧС РО