Стартовало предварительное электронное голосование «Единой России»

В цифровом формате эта процедура проходит впервые для всей страны. В голосовании участвуют кандидаты, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму.

Как отметил секретарь генсовате «Единой России» Владимир Якушев, годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов.

«Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул Владимир Якушев.

Чтобы обеспечить легитимность процедуры, сохранность данных избирателей и защитить их от внешнего вмешательства, были разделены ключи блокчейна. Хранителями четырех частей ключа стали: Герой России, медсестра Людмила Болилая, член Генсовета партии, Герой России, сенатор Александр Карелин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Конкурс на партийном голосовании составляет 12 человек на место. Кстати, от участников СВО подано 630 заявок.

Добавим, проголосовать за кандидатов может любой гражданин России. Процедура организована с верификацией через Госуслуги.