Главная » Новости Ростовской области

Стартовало предварительное электронное голосование «Единой России»

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

В цифровом формате эта процедура проходит впервые для всей страны. В голосовании участвуют кандидаты, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму.

Новости Ростовской области

Как отметил секретарь генсовате «Единой России» Владимир Якушев, годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов.

«Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул Владимир Якушев.

Чтобы обеспечить легитимность процедуры, сохранность данных избирателей и защитить их от внешнего вмешательства, были разделены ключи блокчейна. Хранителями четырех частей ключа стали: Герой России, медсестра Людмила Болилая, член Генсовета партии, Герой России, сенатор Александр Карелин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Конкурс на партийном голосовании составляет 12 человек на место. Кстати, от участников СВО подано 630 заявок.

Добавим, проголосовать за кандидатов может любой гражданин России. Процедура организована с верификацией через Госуслуги.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

голосование Единая Россия новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru