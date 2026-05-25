В Ростовской области 15-летний подросток утонул, переплывая реку Калитва

24 мая в водоемах Ростовской области погибли два человека. 15-летний подросток утонул в реке, а тело погибшего молодого парня извлекли из пруда. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в городе Белая Калитва. В парке «Молодежный» на городском пляже очевидец заметил, как двое подростков переплывают реку Калитва. На середине реки один из них ушел под воду, а второй попытался помочь товарищу, но не смог и добрался до берега самостоятельно. Тело погибшего извлекли водолазы поисково-спасательной службы Белокалитвинского района.

В тот же день в Семикаракорском районе, в поселке Нижний Саловск, погиб 21-летний молодой человек. Он нырнул в пруд и пропал из виду. Тело погибшего достали спасатели Семикаракорского района.

Ранее мы рассказали, что донские спасатели извлекли тела мужчины и женщины из рек Глубокая и Кагальник.

