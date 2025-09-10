В Таганроге произошел крупный пожар в корпусе Е ИТА ЮФУ

Из горящего здания пожарные эвакуировали 100 человек.

Пожар произошел 10 сентября в 14.55 в корпусе Е Инженерно-технологической академии ЮФУ по адресу: ул. Шевченко, 2.

По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что возгорание зафиксировано в кабинете на 3-м этаже учебного корпуса.

«Огнем повреждены мебель и оргтехника на площади в 20 кв. метров. С места ЧП эвакуированы 100 человек. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар ликвидировали 35 специалистов, привлекалось 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 8 спецмашин.

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.

Фото и видео ГУ МЧС по РО