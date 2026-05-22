Вечером 22 мая в Таганроге объявлена ракетная опасность

22 мая в 21.32 в Таганроге раздались звуки сирен. О ракетной опасности предупредила горожан глава города Светлана Камбулова.

«Внимание – ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Сохраняйте спокойствие!», — обратилась она к горожанам в соцсетях и мессенджерах.

Одновременно «Таганрогский трамвай» сообщил о том, что движение всех маршрутов в городе приостановлено из-за объявления воздушной тревоги.

Как вести себя при воздушной тревоге, смотрите здесь.

UPD: 22.03 — отбой ракетной опасности в Таганроге — Светлана Камбулова.

