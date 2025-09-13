Главная » Новости Таганрога

В выходные дни на дорогах Дона пройдут массовые проверки водителей

В выходные дни, 13 и 14 сентября, на дорогах Ростовской области, в том числе в Таганроге пройдут масштабные рейды по проверке водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Сотрудники ДПС будут массово останавливать транспортные средства, чтобы выявить признаки алкогольного и наркотического опьянения у водителей.

«В случае необходимости будет проводиться освидетельствование — в соответствии с действующим законодательством», — пишет источник.

Также сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нарушения, связанные с тонировкой, факты дрифта и агрессивного вождения.

Ранее мы рассказали, что Госавтоинспекция Таганрога разыскивает водителя, покинувшего место ДТП.

Фото Госавтоинспекции РО (из архива)

безопасность новости пьяные водители рейды Таганрог
