Госавтоинспекция Таганрога разыскивает водителя, покинувшего место ДТП

Авария, свидетелей которой разыскивает Госавтоинспекция, произошла в ночь на 2 сентября в центре Таганрога.

ДТП зафиксировано 2 сентября в 01.15. На ул. Петровской, 85 неустановленный водитель, управляя «ВАЗ 2105» белого цвета, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи. После происшествия водитель покинул место происшествия.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о данном инциденте или о водителе, просьба обратиться в отдел Госавтоинспекции Таганрога по телефонам: 8 (928) 177-79-09, 8 (8634) 632-137. Ваши сведения помогут в установлении личности виновника и предотвращении дальнейших правонарушений», — говорится в сообщении.

Фото: Госавтоинспекция Таганрога