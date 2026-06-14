В Ростовской области отремонтируют 45 км дорог к туристическим объектам

Ремонт участков турмаршрутов «По дороге на юг» и «Долина Дона» уже выполнен.

В Ростовской области в этом году отремонтируют более 45 километров дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям. Соответствующее поручение дал губернатор Юрий Слюсарь. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего запланирован ремонт на 12 участках дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Помимо обновления дорожного полотна, при необходимости будет обустроена и прилегающая инфраструктура.

На данный момент уже завершен ремонт двух участков региональных дорог общей протяженностью 4,1 километра в Боковском и Мартыновском районах. Эти участки входят в туристические маршруты «По дороге на юг» и «Долина Дона».

Модернизация дорог к туристическим объектам направлена не только на повышение комфорта и безопасности путешественников, но и на обеспечение бесперебойного доступа к музеям, заповедникам и памятникам архитектуры, включенным в региональную программу развития автотуризма.

«Приведение в нормативное состояние дорог, ведущих к туристическим объектам, – это важный шаг в системном развитии индустрии гостеприимства нашего региона. Стремимся создать такие условия, чтобы каждая поездка по донскому краю была приятной и безопасной и открывала туристам все богатство традиций и уникальных мест», – отметила заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

В числе объектов, дороги к которым будут отремонтированы, – музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон», Кружилинский и Каргинский музейные комплексы, заповедник «Быковские Большие буруны», парк «Лога», Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор в Новочеркасске, а также Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

Фото: donland.ru