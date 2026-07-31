В течение суток около 150 БПЛА уничтожено в Таганроге, Ростове, Гуково и еще семи районах региона

Утром 31 июля беспилотная опасность в Ростовской области еще сохраняется. А в 8.50 в Таганроге сработали сирены и была объявлена ракетная опасность.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, в течении последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено около 150 БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, а также в Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.

Как мы уже сообщали, в Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения. Специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности. Администрация района после проведения комиссии приступит к оценке ущерба.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО всего был перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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