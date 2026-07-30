В центре Таганрога завершили асфальтирование участков возле ливневок на двух перекрестках

В центре Таганрога завершился комплекс работ по асфальтированию участков возле ливневых систем. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Егор Долматов.

Работы прошли на двух ключевых перекрестках: на пересечении Гоголевского переулка с улицей Петровской, а также на стыке переулка Малого Садового и Греческой улицы.

По словам Егора Долматова, подрядчик провел полный цикл: смонтировал армирующий каркас из металлической сетки для распределения нагрузки, забетонировал основание и установил новые решетки ливневки.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за ремонта водопровода на улице Дзержинского изменились маршруты пяти автобусов.

Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова