Из-за небезопасного обгона произошла авария на трассе под Таганрогом, пострадали водитель и трое пассажиров

30 июля на трассе «село Самбек – поселок Матвеево-Курган» под Таганрогом в аварии с участием двух автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 16.00 на 27 км автодороги в Матвеево-Курганском районе. По предварительной информации, 41-летний водитель Ford Transit при начале обгона в месте, где это не запрещено правилами дорожного движения, не убедился в безопасности маневра. Он допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии травмы получили и были доставлены в больницу четыре человека: водитель Ford Transit и его пассажиры в возрасте 68, 67 и 35 лет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО