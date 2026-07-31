Погода в Таганроге 31 июля: малооблачно, без дождя и сильного ветра, жара понемногу возвращается

31 июля в Таганроге малооблачно, осадков не ожидается, северо-западный и западный ветер дует со скоростью 3-5 метров в секунду. Влажность средняя — от 59 до 63 процентов. Днем температура воздуха +28°…+29°. УФ-индекс высокий, слабая магнитная буря не отступает. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +20°…+22°. Завтра прогнозируют переменную облачность со слабым ветром, днем воздух прогреется до +31°, в последующие дни станет еще жарче. Дождей пока не ожидается.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+29° (по ощущениям, как +28°). Влажность — 46%. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, температура воздуха +20°…+22° (будет ощущаться, как +22°). Влажность — 63%. Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +25°. Световой день продлится 14 часов 59 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко