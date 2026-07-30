Глава Таганрога опровергла слухи о разбросанных взрывоопасных предметах на городских улицах и детских площадках  

Глава Таганрога Светлана Камбулова официально опровергла слухи о том, что в городе якобы разбросаны взрывоопасные предметы на улицах, детских площадках и в общественных местах.

По словам главы города, эта информация, распространяемая в соцсетях и чатах, не соответствует действительности и ничем не подтверждается. Угрозы для жизни и безопасности жителей нет, а за распространение подобных фейков предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Напоминаю, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрены административная и уголовная ответственность. Призываю всех жителей и гостей нашего города сохранять спокойствие, проявлять гражданскую ответственность, не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам информации», – подчеркнула Светлана Камбулова.

Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов нужно необходимо сообщить в полицию по телефону 102 или в службу экстренного реагирования 112.

Фото из архива