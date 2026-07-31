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Готовим тренд сезона – нежнейший кабачковый рулет

На чтение 4 мин Просмотров 1 Опубликовано

Летом блюда из кабачков — одни из самых популярных. Как их только не готовят! Жарят, фаршируют, запекают… Но в последнее время в кулинарии появился новый модный тренд – кабачковый рулет. И сегодня мы предлагаем его рецепт, довольно несложный и при этом необычный.

#Вкуснота

Ингредиенты:

  • кабачки крупные – 2 шт.,
  • яйца – 3 шт.,
  • сметана – 2 ст. л.,
  • мука — 4-5 ст. л.,
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • для начинки:
  • сыр творожный – 200 г,
  • чеснок – 3 зубчика,
  • помидоры – 2-3 шт.,
  • базилик – несколько веточек.

Приготовление

Вначале берем два больших молодых кабачка, моем их, обрезаем хвостики и натираем на крупной терке. Если кабачки попались «постарше», очищаем кожицу и удаляем семена. Пересыпаем натертые кабачки в миску, солим, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут. Теперь займемся приготовлением «кабачкового» теста. В другую миску вбиваем три яйца, добавляем соль, черный молотый перец и взбиваем венчиком. Теперь положим две столовые ложки сметаны и всё как следует перемешаем.

Возвращаемся к нашим кабачкам. Хорошенько их отжимаем, чтобы не было жидкости, перекладываем в яичную смесь, добавляем муку и замешиваем тесто. Приступаем к выпеканию коржа для будущего рулета. Нам понадобится противень размером 30×40 см, который надо будет застелить бумагой для выпечки. Наливаем на противень немного воды, чтобы бумага не съезжала. Ну и, наконец, выливаем тесто и распределяем равномерным слоем. Выпекаем корж 20-25 минут при 190 градусах.

А пока приготовим начинку. В сливочный сыр добавляем три измельченных зубчика чеснока и перемешиваем. Нарезаем помидоры тонкими ломтиками и мелко режем свежий базилик. Переходим к главному моменту — сборке рулета. Достаем корж из духовки и даем ему остыть, затем переворачиваем на ровную поверхность и снимаем бумагу для выпечки. Равномерно распределяем по поверхности коржа сливочный сыр с чесноком, присыпаем базиликом и выкладываем помидоры. А теперь скручиваем корж в рулет, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час, чтобы он держал форму.

Наш кабачковый рулет готов! Достаем его, нарезаем на порционные кусочки, выкладываем на блюдо и подаем. Он получился восхитительным, очень сочным и нежным — настоящее украшение стола!

Кулинарные истории

История рулета полна интересных легенд и версий происхождения, причем у мясных и сладких вариантов они разные. Концепция завернуть одну начинку в другую или в слой теста возникла очень давно. Одно из первых письменных свидетельств тому находят в древнеримской кулинарной книге Apicius (примерно V в. до н.э.). Затем идея распространилась по Европе, Ближнему Востоку и Азии.

Со временем разные народы придумывали свои вариации. В Швеции похожее блюдо (кеттферслимпа) подавали с картофелем, а в Германии в фарш для рулета добавляли вареные яйца. Одна из самых известных легенд о происхождении мясного рулета связана с немецким леберкезе (Leberkäse — буквально «печёночный сыр»). По преданию, блюдо возникло в 1776 г. благодаря придворному мяснику курфюрста Карла Теодора Пфальцского. Изначально в фарш добавляли ливер, а название «сыр» появилось из-за формы колбасного изделия. Есть и другая версия: подобные рулеты из мясного фарша стали популярны в ранних голландских и немецко-американских общинах после колонизации Северной Америки в XVII в. Изобретение домашней мясорубки сделало приготовление проще, и блюдо стало еще более распространенным. А вот история бисквитного рулета (во Франции его называют бюш де Ноэль — «рождественское полено») тесно переплетена со средневековой традицией оставлять на Рождество во дворе деревянное полено, поливать вином и маслом, заносить в дом и сжигать в камине. Пепел хранили до следующего года, чтобы оберегал дом и приносил удачу. Позже ритуалу придумали сладкую замену: выпекали рулет, напоминающий по форме полено. С маковым рулетом связана своя легенда. В Польше и Венгрии в дохристианские времена пекли «маковец» — дрожжевое тесто с маковой начинкой. И однажды огромный «маковец» длиной более четырех метров подарили польскому королю, что сделало блюдо очень популярным. В Центральной и Восточной Европе такой рулет и сейчас остается праздничным угощением.

Подготовила Елена Векслер

Изображение от KamranAydinov на Magnific

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