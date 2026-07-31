На Дону во время ночной атаки пострадала женщина, БПЛА разрушил перекрытия жилого дома

В ночь на 31 июля Ростовская область вновь подверглась воздушной атаке. В результате пострадала женщина, повреждены дома и здание магазина. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в городе Гуково пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь. Из-за попадания беспилотника поврежден жилой многоквартирный дом, разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.

В Батайске из-за падения обломков беспилотника пострадали частные дома и магазин. Возгорания не было, никто из людей не пострадал.

В Ростове обломки БПЛА привели к возгоранию лесопосадки, в настоящее время огонь полностью потушен.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

Ранее мы рассказали, что утром 30 июля над Таганрогом были сбиты беспилотники, на месте работали экстренные службы.

Фото из архива