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На Дону во время ночной атаки пострадала женщина, БПЛА разрушил перекрытия жилого дома

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В ночь на 31 июля Ростовская область вновь подверглась воздушной атаке. В результате пострадала женщина, повреждены дома и здание магазина. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, в городе Гуково пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь. Из-за попадания беспилотника поврежден жилой многоквартирный дом, разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.

В Батайске из-за падения обломков беспилотника пострадали частные дома и магазин. Возгорания не было, никто из людей не пострадал.

В Ростове обломки БПЛА привели к возгоранию лесопосадки, в настоящее время огонь полностью потушен.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

Ранее мы рассказали, что утром 30 июля над Таганрогом были сбиты беспилотники, на месте работали экстренные службы.

Фото из архива

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атака БПЛА новости Ростовская область
Таганрогская правда

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